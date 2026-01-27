Экс-чемпион мира Карл Фроч высказался о потенциальном поединке Александра Усика (24-0, 15 KO) и Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 KO). Британца цитирует vringe.com:

Александр Усик возвращается и может сразиться против Деонтея Уайлдера. Как по мне, с Деонтеем Уайлдером покончено, финиш. Прежде всего, давайте поговорим, заслуживает ли Усик небольшого подарочного боя, потому что, как по мне, именно таким он и является. Это бой против Деонтея Уайлдера. Я знаю, что Уайлдер может ударить, потому что это последняя вещь, которая уходит. Так говорит старая пословица. Когда Рокки Бальбоа вернулся в шестой части: «Последняя вещь, которая уходит — это твоя сила». Но мы видели, как Деонтея Уайлдера разгромил Чжан Чжилей. Мы видели, как он проиграл Джозефу Паркеру.

Но заслуживает ли Усик надежного боя? Потому что он именно такой. Деонтей Уайлдер все еще может ударить, у него есть этот фактор. Я хочу сказать, что хотел бы увидеть, как Усик завершит карьеру, я это давно говорю. Он сделал все, что нужно, он заработал много денег, и ему это больше не нужно. Но он все еще хочет биться, все еще получает от этого удовольствие, так почему бы и не провести еще один бой.

Деонтей проиграл четыре боя из последних шести: два Фьюри, затем Чжану и Паркеру. Как по мне, с Деонтеем Уайлдером покончено, это финиш. Он не может держать удар, он даже выглядит так, будто больше не так сильно бьет. Поэтому элемент, что Уайлдер может сильно ударить и поймать Усика, и это может быть зрелищный бой… Усик очень умный, очень хитрый. Деонтей Уайлдер его не поймает подбородком. Он заметит этот удар до его отправления. Он не пропустит, и это легкий бой для него!

Я не виню Усика, я большой его фанат. Я люблю его, он блестящий боец. Какой же боец, этот Александр Усик. Нужно ли Усику сражаться с Уайлдером? Хотели бы вы это увидеть? Я буду за этим следить, потому что это Усик и это Уайлдер, но это бой-подарок, на который он, вероятно, заслуживает. И честь ему!