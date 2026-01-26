Денис Седашев

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) прокомментировал возможность проведения боя против действующего обладателя титула WBO Фабио Вордли (20-0-1, 19 KO), подчеркнув, что на данный момент рано говорить о конкретных планах. Слова приводит Sky Sports.

Также британский боксер заявил, что его поражения от Александра Усика (24-0, 15 KO) были политическим решением:

Посмотрим, как я справлюсь с возвращением! Никогда не говори «гоп», пока не перепрыгнешь. Двигаемся шаг за шагом, по одному бою за раз. Я «съем» панчеров на завтрак — я трижды дрался с самым мощным панчером в истории, когда мы оба были на пике и не имели поражений! Также я убрал Владимира Кличко, старого «Стального молота». Победил Усика дважды, но оба раза победу отдали ему. Политика. Тайсон Фьюри

