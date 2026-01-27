Беленюк назвал единственного интересного для Усика соперника – это не Уайлдер
Жан хотел бы увидеть бой украинца с перспективным британцем
около 3 часов назад
Фото: Getty Images
Олимпийский чемпион Жан Беленюк рассказал в интервью sport-express.ua, бой Александра Усика (24-0, 15 KO) с кем хотел бы увидеть:
Из имеющихся, возможно, бой против англичанина Мозеса Итаумы. Он - молодой парень, но достаточно уверенно шагает по ступеням мировых рейтингов.
А вообще я думаю, что Александр Усик уже настолько велик, что его можно сравнивать только в ретроспективе предыдущих великих чемпионов. Таких как Майк Тайсон, Леннокс Льюис, братья Кличко. Вот бой против кого-то из них в их лучших кондициях был бы действительно интересным. К сожалению, это невозможно.
Напомним, что Усик сыграл за Полесье.