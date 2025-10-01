Эмили Блант: «Усик работает за торт на съемках фильма»
Актриса рассказала о работе с боксером
Актриса Эмили Блант поделилась впечатлениями от сотрудничества с абсолютным чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО) на съемках фильма «The Smashing Machine», сообщает talkSPORT.
«Он постоянно хотел есть торт. Его приходилось подкупать, чтобы он соглашался».
По словам актрисы, Усик не понимал концепции непрерывности съемок и не любил, когда на него наносили искусственный пот. Ассистентка предлагала боксеру торт, чтобы убедить его выполнять необходимые сцены.
В фильме Усик сыграл легендарного украинского бойца ММА Игоря Вовчанчина.
