Известный британский тренер Питер Фьюри в интервью iFL TV высказался, готов ли Мозес Итаума (13-0, 11 KO) к поединку с Александром Усиком (24-0, 15 KO):

Я не думаю, что в этом есть проблема. Но это слишком — просить от Усика биться с Мозесом, он на подъёме. Это невероятный риск, а выгоды никакой. Я не вижу, как Усик и его команда хоть даже рассмотрят этот вариант, потому что это не имеет для них смысла.

Сможет Итаума что-то сделать с Усиком или нет? Нам этого не узнать. Никто не даст ответа, пока они не встретятся на ринге. Но Александр ничего не выиграет от поединка с Итаумой, так что я не вижу, чтобы этот поединок состоялся.