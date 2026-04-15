«Ему конец». Фьюри откровенно высказался о потенциальном бое с Джошуа
«Зачем тебе поединок против Уайлдера?», – не может понять «Цыганский король»
около 2 часов назад
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) публично обратился к Энтони Джошуа с призывом провести долгожданный очный бой. Британский боксер эмоционально прокомментировал свое возвращение на большой ринг и дал понять, что именно поединок с Джошуа считает наиболее логичным и интересным для болельщиков.
Я вернулся после 16 месяцев паузы и двух поражений. Джошуа тоже недавно одержал яркую победу – нокаутировал Джейка Пола и дал людям то, что они хотели.
Зачем тебе бой против Уайлдера? Дерись со мной – с Цыганским королем. Забудь о нем, я трижды его победил. Он уже закончен, ему конец. Я сказал Джошуа принять этот бой, но он не ответил «да». Что еще я могу добавить?
Ранее Фьюри поставил ультиматум относительно боя против Джошуа.
