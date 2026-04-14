Бывший обладатель всех основных титулов в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) сделал категорическое заявление о своем будущем на ринге. Британец настаивает, что его единственным интересным соперником на данный момент является Энтони Джошуа (29-4, 26 КО). Слова приводит ESPN.

Давайте устроим бой. Вот в чем дело. Если следующим соперником не будет Энтони Джошуа, то бокс будет для меня безразличным. Съем тысячу пасхальных яиц, пока не стану весить 190 кг. Я пас. Мне это неинтересно. Или он, или я снова уйду.

Меня не интересуют перспективные новички, те, кто пытается доказать, что они лучше меня. Мне наплевать на рейтинги. Наплевать на пояса. Меня заботит только Эй Джей. Это решающий бой для британского бокса.