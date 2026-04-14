Фьюри: «Или бой с Джошуа, или я снова завершaю карьеру»
Также Цыганский король угрожает набрать 190 кг, если не получит бой с Эй Джеем
около 3 часов назад
Бывший обладатель всех основных титулов в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) сделал категорическое заявление о своем будущем на ринге. Британец настаивает, что его единственным интересным соперником на данный момент является Энтони Джошуа (29-4, 26 КО). Слова приводит ESPN.
Давайте устроим бой. Вот в чем дело. Если следующим соперником не будет Энтони Джошуа, то бокс будет для меня безразличным. Съем тысячу пасхальных яиц, пока не стану весить 190 кг. Я пас. Мне это неинтересно. Или он, или я снова уйду.
Меня не интересуют перспективные новички, те, кто пытается доказать, что они лучше меня. Мне наплевать на рейтинги. Наплевать на пояса. Меня заботит только Эй Джей. Это решающий бой для британского бокса.
Напомним, что 11 апреля Фьюри победил Махмудова единогласным решением судей в главном событии вечера бокса в Лондоне.
Красюк: «Усик должен был завершить карьеру после боя с Фьюри».
