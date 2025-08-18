Денис Седашев

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн прокомментировал сенсационную победу молодого британского боксера Мозеса Итаумы (13-0, 11 КО) над опытным экс-претендентом на титул чемпиона WBC в тяжелом весе Диллианом Уайтом (31-4, 21 КО).

В интервью Boxing News Хирн заявил, что на данном этапе карьеры 38-летнего Уайта не стоило ставить против «голодного» и перспективного Итаумы:

Я был очень впечатлён выступлением Итаумы. Но мне искренне жаль Диллиана. Честно говоря, ему там не место было. Это был худший для него бой, в котором он почти не проявил активности. Мне было тяжело смотреть на это, зная его в 38 лет. Одна из причин, почему он согласился на поединок — хорошие гонорары. Эдди Хирн

Хирн добавил, что ожидал непростых первых раундов для Уайта, однако не рассчитывал, что он так быстро проиграет.

