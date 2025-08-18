Тренер Уайта: «Диллиан не смог оправиться после сильного удара»
Бадді МакГірт объяснил, что стало ключевым моментом в бою
40 минут назад
Тренер Диллиана Уайта (31-4, 21 КО) Бадди МакГирт прокомментировал поражение своего подопечного от Мозеса Итаума (13-0, 11 KO).
Опытный наставник поделился впечатлениями после боя в интервью Boxing King Media, объяснив, что именно стало ключевым моментом в противостоянии.
Он пропустил удар и не смог оправиться. Это все, что можно сказать. Он получил мощный удар и не смог восстановиться, а рефери принял решение так, как считал нужным. Я знаю, что Диллиан — хороший боец, и уверен, что он еще способен проявить себя. Но Итаума действительно силен и, без сомнения, будущий чемпион мира.
Напомним, на прошлых выходных Итаума нокаутировал Диллиана Уайта в 1-м раунде. Была информация, что Турки Аль аш-Шейх хотел бы увидеть бой Усика и Итаума следующим.