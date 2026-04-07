Денис Седашов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис-младший (35-2-1, 22 KO) заявил о желании провести третий бой с британцем Энтони Джошуа (28-4, 25 KO). Американец уверен, что их противостояние должно завершиться трилогией. Слова приводит GMS.

Руис признал, что поражение во втором поединке стало следствием его собственной недисциплинированности.

Я считаю, что с Джошуа должна быть трилогия. Его жизнь изменилась после нашего боя, и моя жизнь тоже изменилась после боя. Я его победил. Он победил меня только потому, что я позволил. Во втором бою я позволил ему ударить меня, потому что был дураком; мне следовало отнестись к этому бою серьёзнее. Я не собираюсь выходить и заставлять его или давить на него. Но я думаю, что это был бы хороший бой для нас обоих, чтобы вернуться. Но я точно его побежу, на 100%. Если я на 100% и в форме, я не думаю, что кто-то мог бы меня победить. Энди Руис

