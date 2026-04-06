Сергей Стаднюк

22-й тур украинской Премьер-лиги завершился сразу несколькими неожиданными результатами. Двое из четырех лидеров чемпионата потеряли очки, а тур подарил и результативные ничьи, и громкие победы, и спорные судейские эпизоды.

Тур стартовал 3 апреля в Кропивницком, где СК Полтава сыграла вничью с Александрией — 3:3. Для гостей это был первый матч после возвращения Владимира Шарана, но начать с победы не удалось.

Александрия повела уже на 7-й минуте после гола Кастильо, а затем Матеус оформил дубль. Еще до перерыва Полтава ответила точным ударом Дорошенко. Во втором тайме хозяева отыгрались благодаря голам Кобзаря и Плахтира. В конце матча Цара мог принести Александрии победу, но не попал в угол ворот.

СК Полтава – Александрия 3:3

Голы: Дорошенко, 40, Кобзарь, 60, Плахтир, 72 – Кастильо, 7, Матеус, 31, 37

4 апреля тур продолжился матчем в Ковалевке, где Колос принимал Металлист 1925. Команды Руслана Костышина и Младена Бартуловича так и не смогли порадовать голами, завершив встречу нулевой ничьей. В конце поединка харьковчане остались в меньшинстве: капитан Иван Калюжный получил вторую желтую карточку на 85-й минуте.

Отдельно матч запомнился тем, что с трибун за ним наблюдали Элина Свитолина и Сергей Стаховский, которых показали во время трансляции.

Колос – Металлист 1925 0:0

Удаление: Калюжный, 85 (вторая желтая карточка)

В тот же день произошла главная сенсация тура: Карпаты на выезде минимально обыграли Динамо — 1:0. Единственный мяч на 6-й минуте забил Фаал, который лучше всех сориентировался в штрафной площадке после прострела Бабогла. У киевлян были шансы отыграться еще до перерыва, но свои моменты не использовали ни Биловар, ни Редушко после передач Ярмоленко.

Во втором тайме Динамо продолжило давить. На 59-й минуте Ярмоленко головы пробил рядом со штангой, а на 80-й произошел самый резонансный эпизод встречи. После удара Редушка вратарь Карпат Назар Домчак отбил мяч перед собой, Пономаренко оказался первым на добивании и отправил его в сетку. Однако после просмотра VAR гол был отменен: арбитр решил, что голкипер уже контролировал мяч, а форвард нарушил правила. Момент вызвал широкую дискуссию, так как повторы не дали однозначного ответа.

В компенсированное время Пономаренко еще и получил второе предупреждение и был удален. В результате его голевая серия в УПЛ из семи матчей подряд с девятью мячами прервалась, а Динамо потерпело первое поражение после семи побед подряд.

Динамо – Карпати 0:1

Гол: Фаал, 6

Самым насыщенным игровым днем стало 5 апреля. В Кривом Роге Кривбасс дома уступил ЛНЗ со счетом 0:3. Уже на 13-й минуте матч был приостановлен из-за воздушной тревоги в Криворожском районе, и игра возобновилась только через 42 минуты.

Первый тайм завершился без голов, но после перерыва черкасская команда полностью перехватила инициативу. На 55-й минуте счет открыл Данило Кравчук, через десять минут он оформил дубль, а на 84-й окончательную точку поставил Шота Ноникашвили.

Кривбасс – ЛНЗ 0:3

Голы: Кравчук, 55, 65, Ноникашвили, 84

Еще один яркий матч состоялся в Киеве, где Оболонь сыграла вничью с Зарей — 3:3. Луганчане повели в счете уже на 6-й минуте после гола Романа Вантуха. До перерыва киевляне отыгрались благодаря точному удару Владислава Приймака.

Во втором тайме команды продолжили обмен голами: на 51-й минуте Зарю вперед вывел Игорь Пердута, но уже через девять минут Роман Волохатый вновь восстановил равновесие. На 65-й минуте гости заработали пенальти, который реализовал Пилип Будковский, однако Оболонь все же спасла ничью — на 84-й минуте забил Тарас Лях.

Оболонь – Заря 3:3

Голы: Приймак, 36, Волохатый, 60, Лях, 84 – Вантух, 6, Пердута, 51, Будковский, 65 (пен.)

Во Львове Шахтер уверенно разобрался с Рухом — 3:0. Команда Арды Турана контролировала игру практически на протяжении всего матча. Первый мяч на 34-й минуте забил Эгиналду, который головой замкнул передачу Артема Бондаренко.

После перерыва бразилец оформил дубль, воспользовавшись тонкой передачей Лассины Траоре. А на 88-й минуте разрыв до крупного довел Лука Мейреллиш.

Шахтер – Рух 3:0

Голы: Эгиналду, 34, 62, Мейреллиш, 88

Еще одна неожиданность произошла в Житомире, где Полесье не сумело воспользоваться поражением Динамо и сыграло вничью с Вересом в последнем матче воскресенья — 1:1.

Хозяева открыли счет на 34-й минуте: Андриевский воспользовался ошибкой Стамулиса. Но еще до перерыва ровенская команда ответила точным дальним ударом Шарая. Во втором тайме Полесье больше атаковало и давило на оборону соперника, однако додавить Верес не смогло изадовольнилося лише одним очком.

Полесье – Верес 1:1

Голы: Андриевский, 34 – Шарай, 44

Закрывал программу тура в понедельник, 6 апреля, матч между Эпицентром и Кудривкой. Судьбу встречи решил один эпизод.

На 56-й минуте испанский легионер Рохас нанес дальний удар и забил свой дебютный мяч за команду Сергея Нагорняка. Впрочем, практически сразу он получил вторую желтую карточку за слишком эмоциональное празднование и оставил хозяев в меньшинстве. Несмотря на это, Кудривка не смогла воспользоваться численным преимуществом, и счет 1:0 сохранился до финального свистка.

Эпицентр – Кудривка 1:0

Гол: Рохас, 56

Таким образом, 22-й тур оказался богатым на события: СК Полтава и Александрия сыграли в результативную ничью, Колос и Металлист 1925 разошлись без голов, Карпаты сенсационно победили Динамо, ЛНЗ разгромил Кривбасс, Оболонь и Заря устроили голевую перестрелку, Шахтер уверенно обыграл Рух, Полесье упустило важные очки с Вересом, а Эпицентр минимально обыграл Кудривку.

Тур серьезно повлиял на борьбу в верхней части таблицы и добавил интриги перед следующими матчами чемпионата. ЛНЗ и Шахтер отрываются от Полесья и Динамо.