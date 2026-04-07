Денис Седашов

Стала известна судейская бригада, которая будет работать на первом поединке 1/4 финала Лиги конференций между донецким Шахтером и нидерландским АЗ Алкмар.

Главным арбитром встречи назначен шотландец Ник Волш. На линиях ему будут помогать Фрэнсис Коннор и Дэниел Макфарлейн, а роль четвертого судьи исполнит Дональд Робертсон. За систему VAR будут отвечать английские специалисты Кевин Клэнси и Стюарт Аттуэлл.

Номинально домашний поединок для горняков состоится в четверг, 9 апреля, в Кракове на Городском стадионе имени Генрика Реймана. Начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что на предыдущей стадии турнира Шахтер выбил польский Лех по сумме двух матчей.