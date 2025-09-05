Эннис – о поединке Канело с Кроуфордом: «Это солидный скачок»
Джарон считает, что более опытный Альварес покинет ринг победителем
28 минут назад
Звёздный американский боксёр Джарон Эннис (34-0, 30 KO) поделился ожиданиями от мегабоя Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) и Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO). Слова бойца приводит vringe.com:
Это очень солидный скачок в весе. Думаю, что это очень важный и очень большой бой для бокса. Думаю, весь мир хочет увидеть это противостояние. Я бы поставил на Канело где-то 60/40. Или даже 70/30. Он в этом весе давно. Он дрался с более крупными оппонентами. То есть он уже привык к этому весу. Поэтому я склоняюсь немного больше в пользу Канело. Но при этом я считаю, что Кроуфорд имеет шанс. Хотя поставлю все же на Канело.
Отметим, что Эннис помогал Канело в подготовке к предстоящему поединку. Бой между Кроуфордом и Канело пройдёт 13 сентября на шоу в Лас-Вегасе.