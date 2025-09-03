Владимир Кириченко

Легендарный американский боксер Майк Тайсон поделился своим мнением о поединке абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) против Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

Как признался Тайсон, он не в восторге от этого боя, поскольку ради него Кроуфорду пришлось подняться сразу на две весовые категории. Цитирует Майка beinsports.com.

«Мне не нравится этот бой. Слишком большая разница в весе. Кроуфорд имел проблемы с Мадримовым, большим и неудобным парнем. Ему не следовало с ним драться».

Напомним, Кроуфорд в последнем поединке, который состоялся 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе, разделил ринг с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым. Бой длился все 12 раундов и завершился победой американского атлета единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Альварес, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся 4 мая в Эр-Рияде, победил единогласным решением судей Вильяма Скулла. В результате Канело вернул себе звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Бой между Кроуфордом и Канело пройдет 13 сентября на шоу в Лас-Вегасе.

