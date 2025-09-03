Известный британский промоутер Эдди Хирн в интервью The Ring поделился ожиданиями от поединка абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) и обладателя титула WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

«Если посмотреть на резюме Канело, то оно просто невероятное. Кроуфорд на самом деле не имел таких боев. Я спросил его: «Кто твой лучший соперник?» Он ответил: «Рикки Бернс». Он был одним из моих бойцов, Рикки Бернс был отличным чемпионом, но где победы в поединках уровня паунда? Это именно тот бой, который принесет Теренсу величие. Я даю ему все шансы в бою с Канело.

Стареет ли Канело? Одно из того, что так захватывает в Альваресе, это то, что он продолжает соревноваться. Он продолжает проводить тренировочные сборы и все еще имеет огонь в сердце. Я думаю, что к бою с Кроуфордом он будет очень хорошо подготовлен.

Просто думаю, что движения Теренса станут для Канело большой проблемой. Кроуфорду придется вести скучный бой, чтобы победить его. И он будет намного активнее, чем Скалл. Я оценил тот бой довольно близко. 115-113. Возможно, 116-112, и это был Скалл. Кроуфорд – это совсем другой уровень».