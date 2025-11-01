Денис Седашов

После того как показательный бой Джейка Пола (12-1, 7 КО) с Джервонтой Дэвисом (30-0-1, 28 KO) оказался под угрозой из-за обвинений Дэвиса в домашнем насилии, команда видеоблогера активно работает над поиском нового оппонента.

По информации ESPN, среди возможных соперников рассматриваются сразу несколько звездных имен. Первым вариантом называют Райана Гарсию — бывшего соперника Дэвиса, который ранее сам выражал готовность встретиться с Полом. Также в списке кандидатов — Энтони Джошуа, Теренс Кроуфорд, Эдгар Берланга и легендарный Флойд Мейвезер.

Особое внимание привлекает кандидатура Джошуа. Его команда уже вела переговоры с Полом ранее, и стороны остаются заинтересованными в возможном поединке.

Промоутер британца Эдди Хирн не исключает, что Джошуа может вернуться на ринг еще в этом году, хотя главной целью для него остается бой с Тайсоном Фьюри.