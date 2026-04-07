«Если буду выглядеть так плохо, пусть меня пристрелят». Фьюри о бое Уайлдера с Чисорой
Тайсон признался, что поединок Деонтея и Дерека навел его на грустные мысли
около 2 часов назад
Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) высказался о бое Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 KO) и Дерека Чисоры (36-14, 23 KO) на фоне возвращения на ринг в эти выходные. Британца цитирует fightnews.info:
На момент моего поединка в субботу я проведу вне ринга 16 месяцев. В 37 лет это длительный срок. Мне нужно немного подумать о своем настроении и посмотреть, в каком я состоянии.
На днях я посмотрел бой Деонтея и Чисоры. Для меня это было тяжело. Это было грустно. Бурное зрелище. Я никогда в жизни не видел, чтобы два человека так много теряли равновесие. Я подумал: «Я следующий? Я тоже такой?» Я сказал своим парням, что если я хоть на 10% так же плохо буду выглядеть в своем бою, как эти ребята, то пусть вывезут меня на поле и пристрелят. Пусть отправят меня на покой.
Напомним, что поединок «Цыганского короля» с Арсланбеком Махмудовым запланирован на 11 апреля и состоится в Великобритании.
