Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) высказался о бое Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 KO) и Дерека Чисоры (36-14, 23 KO) на фоне возвращения на ринг в эти выходные. Британца цитирует fightnews.info:

На момент моего поединка в субботу я проведу вне ринга 16 месяцев. В 37 лет это длительный срок. Мне нужно немного подумать о своем настроении и посмотреть, в каком я состоянии.

На днях я посмотрел бой Деонтея и Чисоры. Для меня это было тяжело. Это было грустно. Бурное зрелище. Я никогда в жизни не видел, чтобы два человека так много теряли равновесие. Я подумал: «Я следующий? Я тоже такой?» Я сказал своим парням, что если я хоть на 10% так же плохо буду выглядеть в своем бою, как эти ребята, то пусть вывезут меня на поле и пристрелят. Пусть отправят меня на покой.