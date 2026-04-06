Вайлдер після бою з Чісорою викликав на поєдинок Джошуа.
Американский ветеран не хочет останавливаться
около 2 часов назад
Деонтей Уайлдер / Фото - ВВС
Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе американец Деонтей Уайлдер (45-4-1, 43 КО) вызвал на поединок экс-обладателя титулов в хэвивейте британца Энтони Джошуа (29-4, 26 KO).
После победы над Дереком Чисорой Уайлдер прошел мимо Джошуа. Деонтей обвинил Энтони в том, что тот избегает его, и прямо на месте призвал провести бой.
«Давай зробим это. Он ужасно напуган».
36-летний Джошуа последний бой провел в декабре прошлого года, нокаутировав Джейка Пола.
Напомним, на прошлых выходных Уайлдер победил Дерека Чисору решением судей.
