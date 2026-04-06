В России предсказали досрочную победу Уайлдера над Усиком
крємль объяснил, почему имеет такое мнение
около 2 часов назад
Фото: Sky Sports
Президент IBA Умар Кремльов поделился ожиданиями от потенциального поединка Александра Усика (24-0, 15 KO) и Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 KO). Функционера цитирует fightnews.info:
Бой Чисоры и Уайлдера был очень интересным – хотелось бы видеть больше таких поединков.
Уверен, что если бы бой Уайлдера и Александра Усика состоялся, он бы завершился досрочной победой Деонтея. Он – сильный боксер: у него быстрые ноги и руки, и в целом он хороший человек, а такие всегда побеждают.
Напомним, что 23 мая в Египте состоится бой Усика против Рико Верхувена.
