Олег Гончар

Бывший чемпион мира в двух дивизионах Лоуренс Околи (22-1, 16 КО) высоко оценил талант британского проспекта супертяжелого веса Мозеса Итаумы (13-0, 11 КО). Об этом он рассказал в комментарии Boxing News 24/7.

Околи отметил, что Итаума уже сейчас демонстрирует исключительные способности, но с приобретением опыта станет еще опаснее.

«Если бы пришлось встретиться с Итаумой, я бы предпочел сделать это раньше, а не позже. Ведь он с самого детства был очень талантливым, и худшее, что можно сделать — выходить на ринг против соперника, который сочетает талант и опыт. К 25 годам он станет просто невероятным». Лоуренс Околі

Напомним, 20-летний Итаума 16 августа одержал яркую победу, нокаутировав Диллиана Уайта в первом раунде на вечере бокса в Эр-Рияде.

