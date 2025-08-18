Околи рассказал, когда Итаума войдёт в свою праймовую форму
Боксер советует соперникам драться с Итаумой сейчас, а не потом
около 1 часа назад
Бывший чемпион мира в двух дивизионах Лоуренс Околи (22-1, 16 КО) высоко оценил талант британского проспекта супертяжелого веса Мозеса Итаумы (13-0, 11 КО). Об этом он рассказал в комментарии Boxing News 24/7.
Околи отметил, что Итаума уже сейчас демонстрирует исключительные способности, но с приобретением опыта станет еще опаснее.
«Если бы пришлось встретиться с Итаумой, я бы предпочел сделать это раньше, а не позже. Ведь он с самого детства был очень талантливым, и худшее, что можно сделать — выходить на ринг против соперника, который сочетает талант и опыт. К 25 годам он станет просто невероятным».
Напомним, 20-летний Итаума 16 августа одержал яркую победу, нокаутировав Диллиана Уайта в первом раунде на вечере бокса в Эр-Рияде.
