Денис Седашов

Временный чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Агит Кабайел (26-0, 18 KO) заявил о готовности выйти на ринг против абсолютного чемпиона мира Александра Усика (26-0, 18 KO).

В комментарии для sport.de немецкий боксер подчеркнул, что считает себя самым серьезным вызовом для украинца:

Я для него — самый опасный соперник, ведь я молод и жажду побед. Бой с Усиком в Германии собрал бы любой стадион — Veltins Arena или Merkur Arena. Здесь у меня много фанатов, в том числе и украинцев. Почему бы ему не завершить карьеру перед такой публикой? Агит Кабаель

Напомним, в своем последнем бою, который состоялся в феврале 2025 года, Кабайел досрочно победил Чжана Чжилея.

