«Это меня не касается, стоит ли ему продолжать». Льюис — о потенциальном сопернике Усика
Леннокс считает, что Деонтею стоит определиться, нужно ли еще драться
около 2 часов назад
Фото: Sky Sports
Бывший абсолютный чемпион Леннокс Льюис в интервью Fight Hub TV ответил, стоит ли экс-владельцу титула WBC Деонтею Уайлдеру (44-4-1, 43 KO) продолжать драться:
Это касается не меня, так что не мне решать, стоит ли ему продолжать. Уайлдер должен сам себя об этом спросить. Остались ли у него бои? У него, вероятно, остался азарт, потому что он будет драться. Хотя его менеджера и тренера больше нет, у него новая команда. Он считает, что именно так должен жить, и это его жизнь.
