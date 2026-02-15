Денис Седашов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 KO) неожиданно назвал самого сложного соперника в своей карьере, вспомнив поединок против французского боксера Жоана Дюопа (39-7, 26 KO).

По словам американца, именно Дюопа нанёс ему самые тяжёлые удары и заставил серьёзно понервничать даже на родной арене. Слова приводит talkSPORT.com.

Возможно, это вас удивит, но самым трудным соперником, который бил меня сильнее всех, был француз Жоан Дюопа. Я помню, что он был очень стойким и дал мне настоящий бой на моей территории. Помню, как он попал в меня джебом, и я подумал: "Чёрт, я не могу принимать много таких ударов, иначе в моем родном городе может произойти сенсация". Тогда я собрался и в итоге остановил его, но он всё равно закончил бой на ногах — крепкий парень. Он один из тех, кто бил меня так, что я до сих пор помню последствия его ударов. Он был жестче всех остальных — это абсолютная правда. Деонтей Уайлдер

Бой состоялся в 2015 году. Деонтей победил соперника техническим нокаутом в 11-м раунде.

