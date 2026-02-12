Бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 KO) высказался о смене тренера Малика Скотта на Дона Хауса. Панчера цитирует fightnews.info:

В бою с Дереком Чисорой моим тренером будет Дон Хаус. После Малика мне необходимо изменить направление, и у Дона более 28 чемпионов в UFC и боксе.

Обычно Дон работает главным тренером, но когда он впервые присоединился к моей команде, он без проблем занял позицию сбоку и делал определенные вещи, чтобы быть частью команды. Теперь настало время для него сделать шаг вперед и ухватиться за эту возможность обеими руками.

Мы с Доном познакомились, когда моим тренером был Малик Скотт. Итак, когда произошло это изменение, оно было естественным. Я всегда знал, что он отличный тренер, но это еще не означает, что ты подходишь определенному типу бойца. Между тренером и бойцом должна быть связь. Как только мы построили отношения, я почувствовал, что он готов стать главным.