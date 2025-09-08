«Это угроза...» Потенциальный соперник Усика – о следующем бою
Паркер – про бой с Вордли и активность
около 1 часа назад
Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36-2, 24 КО) высказался о поединке с Фабио Вордли (19-0-1, 18 КО). Новозеландца цитирует vringe.com:
Слушайте, это поддерживает мою активность, но Фабио Вордли — это угроза. Он обязательный претендент по линии WBA, и он показал в прошлом бою, где был позади по очкам, что он все еще может ударить и остановить оппонента. Это большой вызов для меня. Это хорошее испытание, и я его жду. Я хочу драться со всеми лучшими бойцами мира. Я рад, что мы сейчас финализировали поединок, потому что это занимает много времени. Если бы я мог драться три-четыре раза в год, я бы это делал. Но сейчас это не является актуальным. Теперь так не происходит, сейчас один-два раза в год.
Напомним, что бой Паркер – Вордли состоится 25 октября в Лондоне.