Паркер: «Усик лучший в мире – это тот, с кем мы хотим сражаться»
Джозеф считает, что сейчас Александр уделяет время семье
около 2 часов назад
Фото: Twitter
Временный чемпион WBO Джозеф Паркер (36-2, 24 KO) высказался о потенциальном поединке с Александром Усиком (24-0, 15 KO). Слова новозеландца приводит vringe.com:
Ситуация с Усиком? Усик – это тот, с кем мы хотим сразиться. Он лучший в мире, у него все титулы. Было бы прекрасно провести бой с абсолютным чемпионом, но он травмирован, он проводит время со своей семьей. Есть видео с его танцами, но он просто хорошо проводит время. Он хорошо проводит время с семьей, хорошо проводит отпуск.
Напомним, что WBO выступила с финальным решением по поводу Усика.