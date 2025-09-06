Паркер отказался от боя с Усиком: кто его следующий соперник?
Поединок состоится 25 октября
20 минут назад
Временный обладатель титула WBO в хевивейте Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) проведет следующий бой не против украинца Александра Усика (24-0, 15 КО). Соперником новозеландского боксера станет британец Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО). Поединок состоится 25 октября в Лондоне.
Уордли является официальным претендентом на чемпионский пояс WBA, которым сейчас владеет Усик. Это означает, что украинский чемпион, скорее всего, не будет защищать свои титулы в 2025 году.
