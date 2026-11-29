Денис Седашов

Украинский боксер первого полусреднего веса Арам Фаниян (27-2, 6 КО) успешно защитил титул WBO Global в поединке против представителя Испании Сауля Луны (12-4-1, 3 КО).

Противостояние длилось все 10 раундов, в течение которых испанский боксер трижды побывал в нокдауне. По итогам поединка все три судьи отдали единогласную победу украинцу со счетом 100-88, 100-87 и 100-87.

Бой состоялся в Ужгороде в рамках вечера бокса от SpartaBox Faniian Promotions, посвященного Патрульной полиции Украины.

Постол нокаутировал венгра в первом раунде на вечере бокса в Ужгороде.