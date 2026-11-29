Фаниан защитил титул WBO Global, трижды отправив Луну в нокдаун.
Бой длился все десять раундов
Украинский боксер первого полусреднего веса Арам Фаниян (27-2, 6 КО) успешно защитил титул WBO Global в поединке против представителя Испании Сауля Луны (12-4-1, 3 КО).
Противостояние длилось все 10 раундов, в течение которых испанский боксер трижды побывал в нокдауне. По итогам поединка все три судьи отдали единогласную победу украинцу со счетом 100-88, 100-87 и 100-87.
Бой состоялся в Ужгороде в рамках вечера бокса от SpartaBox Faniian Promotions, посвященного Патрульной полиции Украины.
Постол нокаутировал венгра в первом раунде на вечере бокса в Ужгороде.
Промокод XSPORT на Подписку Кино+ТВ на 3 месяца действует скидка 35% до 31.12.2026
Поделиться