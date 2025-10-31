Олег Шумейко

Украинский боксер первого полусреднего веса Арам Фанян (26-2, 6 KO) в интервью LuckyPunch высказался о бое Виктора Постола (33-5, 12 KO) за титул IBO International и потенциальном поединке Александра Усика (24-0, 15 KO) с Фабио Вордли (20-0-1, 19 KO).

Как тебе поединок Виктора Постола против Алехандро Мойи? Сможет ли Постол побороться за чемпионский титул?

Очень хороший бой. Виктор отлично выступил против сильного соперника из Испании, мне действительно понравилось. Он умный и технический боксер, и не стоит обращать внимание на возраст. Я уверен, что Виктор еще может показать себя на высоком уровне.

Фабио Вордли недавно победил Джозефа Паркера и стал претендентом на бой с Усиком. Хотел бы ты увидеть такой бой?

Да, конечно. Потому что бои Усика всегда зрелищные и познавательные, независимо от соперника. Их всегда интересно смотреть. Думаю, этот поединок будет не менее интересным.

Как считаешь, есть ли у Вордли шансы в поединке против Усика?

В боксе шансы есть у всех, особенно в супертяжелом весе, ведь там один удар может всё решить.

Напомним, что переговоры о бое Усик – Вордли уже начались.