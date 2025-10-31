Временный чемпион WBC Агит Кабайел (26-0, 18 КО) поделился мыслями о потенциальном поединке с Александром Усиком (24-0, 15 КО). Немца цитирует fightnews.info:

Посмотрим. За всю карьеру я ни разу не проиграл. Я дрался с топовыми супертяжами, победил всех этих парней. Я считаю, что этот бой будет очень конкурентным. Мне кажется, что Усик возненавидит мой стиль. Когда я бью по корпусу, бью по голове — это другое. Этот бой будет другим.

Если взглянуть на нынешнюю ситуацию, то я думаю, что лучший вариант для Усика — завершить карьеру. Но когда Даниэль Дюбуа побьется со мной, и я у него выиграю, то думаю, что это будет лучший поединок, который может устроить Усик.

Мы можем побиться в Германии. У нас здесь живет много украинцев, и этот бой можно провести на стадионе в Германии. В этой ситуации всё решит сам Усик. Мы можем подождать, пока он всё не объявит.