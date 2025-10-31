Денис Седашов

Тренер временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO Фабио Вордли (20-0-1, 19 KO) Роб Ходжкинс в интервью BoxNation рассказал, в чем видит сильные стороны своего боксера перед возможным поединком с Александром Усиком (24-0, 15 KO).

Многие не видели настоящих боксерских навыков Фабио, потому что он часто превращает бои в войну. Но он очень быстрый, атлетичный и обладает отличными рефлексами. Усык, просматривая наши бои, увидит двух разных Вордли — молодого с начала карьеры и более зрелого сейчас. Если мы сможем объединить эти две версии, Усика ждет очень тяжелая ночь. Роб Ходжкинс

Тренер также добавил, что Усик еще не встречался с таким соперником, как Вордли:

Не поймите меня неправильно — это будет чрезвычайно сложное испытание. Но, на мой взгляд, никто еще не разгадал загадку по имени Фабио Ворли. Роб Ходжкинс

Усик ведет переговоры о чемпионском поединке с Вордли.