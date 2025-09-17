Олег Гончар

Американский боксер первого полусреднего веса Фрэнк Мартин (18-1, 12 КО) объявил о возвращении на ринг 25 октября.

«25 октября я вернусь». Фрэнк Мартин

Источник, близкий к планам Мартина, сообщил The Ring, что его бой станет главным событием бесплатной части шоу PBC на Prime Video. Вечер бокса возглавит защита титула WBC в первом среднем весе Себастьяна Фундоры против Кита Турмана в MGM Grand в Лас-Вегасе.

Противник 30-летнего Мартина пока не объявлен.

Последний бой Мартин провел в июне 2025 года, потерпев первое поражение в карьере — нокаутом в 8-м раунде от Джервонты Дэвиса.