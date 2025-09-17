Фрэнк Мартин анонсировал возвращение на ринг
Американец проведет бой на шоу PBC, где главным событием станет защита титула Себастьяна Фундоры
39 минут назад
Фрэнк Мартин
Американский боксер первого полусреднего веса Фрэнк Мартин (18-1, 12 КО) объявил о возвращении на ринг 25 октября.
«25 октября я вернусь».
Источник, близкий к планам Мартина, сообщил The Ring, что его бой станет главным событием бесплатной части шоу PBC на Prime Video. Вечер бокса возглавит защита титула WBC в первом среднем весе Себастьяна Фундоры против Кита Турмана в MGM Grand в Лас-Вегасе.
Противник 30-летнего Мартина пока не объявлен.
Последний бой Мартин провел в июне 2025 года, потерпев первое поражение в карьере — нокаутом в 8-м раунде от Джервонты Дэвиса.
Поделиться