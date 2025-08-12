Кишон получил жесткий вызов от экс-соперника Джервонты
Бывшего чемпиона хотят видеть на ринге
41 минуту назад
Кишон Дэвис / Фото - badlefthook.co
Американский боксер первого полусреднего дивизиона Фрэнк Мартин (18-1, 12 КО) для The Ring поделился мыслями о возможном поединке против своего соотечественника экс-чемпиона в легком весе Кишона Дэвиса (13-0, 9 КО).
«На*** этого парня.
Если он хочет возиться со мной, передайте ему, что я сказал: давай, вперед. Я выбью из него все дерьмо».
В июне 2026 года Фрэнк проиграл Джервонте Дэвису нокаутом в 8-м раунде. В феврале 2025-го Кейшон нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде.
Ранее Кишон ответил, когда намерен провести следующий поединок.