Бывший чемпион мира Карл Фроч в интервью FightLens поделился мыслями о потенциальном поединке Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO):

Джошуа не разбил бы Фьюри ударами в голову. И, честно говоря, я не думаю, что Тайсон Фьюри вернётся из пенсии. Возможно, он это сделает, потому что он сказал, что собирается, и если на кону будут огромные деньги, а на кону, вероятно, будут...

Я вижу только одного победителя в этом бою, и это Тайсон Фьюри. Но Тайсон сейчас вне игры, он тяжело тренируется между боями. Поэтому, если он наберёт слишком много веса и ему будет сложно его сбросить, а AJ будет в спортзале, то кто знает.