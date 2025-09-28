Денис Седашов

16-летняя дочь британского чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри, Венесуэла, получила предложение руки и сердца от своего парня Ноа Принца.

О неожиданных помолвках сообщила в Instagram мама девушки Перис Фьюри.

Празднование дня рождения Венесуэлы стало особенным — именно во время вечеринки Ноа встал на колено и сделал предложение возлюбленной, а она ответила согласием.

Поздравляем Ноа и Венесуэлу с помолвкой. Оба очень молоды, но когда ты знаешь — то знаешь. Я все еще в шоке, но счастлива за них. Мы с твоим отцом гордимся. Перис Фьюри

Историю любви пары уже сравнивают с романом их родителей: Тайсон и Перис также познакомились в подростковом возрасте, а их отношения начались после вечеринки по случаю 16-летия Перис.



