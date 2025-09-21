Чемпион WBC Себастьян Фундора (23-1-1, 15 KO) заявил, что не против поединка с лидером P4P Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 KO). Слова американца приводит vringe.com:

Думаю, что сейчас он задумался о покорении среднего веса. Если бы он захотел вернуться в первую среднюю весовую категорию? Конечно, мы бы его тепло приняли. Почему бы и нет? Реванш? Как по мне, не похоже на то, что Канело хочет реванша. Пенсия? Да нет. Нет причин Канело уходить на пенсию…

Слушайте, Теренс имеет право делать всё, что пожелает. Слышал, говорят даже о поединке с Бенавидесом. Кроуфорд – он №1 в этом спорте. Он очень умный боец. Он не просто так лидер паунда.