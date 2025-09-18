Усик больше не является лучшим боксером по версии ESPN
В P4P украинец обошел Кроуфорда
около 1 часа назад
ESPN на своем сайте опубликовала обновленный рейтинг бойцов независимо от весовой категории.
Благодаря победе над Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO) Теренс Кроуфорд (42-0, 31 KO) поднялся на вершину. Экс-лидер «паунда» Александр Усик (24-0, 15 KO) теперь занимает второе место, первую тройку закрывает Наоя Иноуе (31-0, 27 KO).
Топ-10 Р4Р по версии ESPN:
1. Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО)
2. Александр Усик (24-0, 15 КО)
3. Наоя Иноуэ (31-0, 27 КО)
4. Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО)
5 Джесси Родригес (22-0, 15 КО)
6. Артур Бетербиев (21-1, 20 КО)
7. Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО)
8. Дэвид Бенавидес (30-0, 24 КО)
9. Дзунто Накатани (31-0, 24 КО)
10. Канело Альварес (63-3-2, 39 КО)
Напомним, что Усику рекомендуют завершить карьеру.