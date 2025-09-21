Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в полутяжёлом дивизионе россиянин Сергей Ковалёв в интервью YouTube-каналу Seconds Out поделился своими мыслями о том, с кем дальше следует провести бой абсолютному чемпиону мира в суперсреднем весе американцу Теренсу Кроуфорду (42-0, 31 КО).

По словам Ковалева, он хочет увидеть противостояние абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе с обладателем титулов WBA, WBO и IBF в полутяжёлом дивизионе Дмитрием Биволом.

«Против кого я бы хотел увидеть Кроуфорда в следующем поединке? Против Бивола. Будет очень интересно смотреть этот бой. Я болею за обоих. Бой покажет, кто лучший. Давайте устроим этот поединок. Мир будет рад увидеть этот бой».

Отметим, что бой Альварес – Кроуфорд прошел все 12 раундов и завершился победой Теренса единогласным решением судей. Канело признался, что готов ещё раз разделить ринг с американцем.