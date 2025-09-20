Лучший тренер 2024 года Роберт Гарсия поделился мыслями о бое Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO) и Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO). Слова американца приводит vringe.com:

С удовольствием бы посмотрел реванш. Думаю, что Канело утратил чувство голода. Если это поражение поможет ему вернуть его, тогда он сможет побить Кроуфорда. Теренс – он очень талантлив. Но считаю, что Канело мог победить. Он же хорошо держит удар… Думаю, что если бы Канело не уважал так сильно ударную мощь Кроуфорда… Если бы он дал волю кулакам, не боясь пропустить… Если бы он дрался до последнего и не сдавался, пока не попадет…

Рейносо с Канело многого добились вместе. Нужно было чуть активнее работать в углу. Не хватало агрессии. Они как будто оба не хотели выходить из зоны комфорта…