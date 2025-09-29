Британский тренер Питер Фьюри спрогнозировал ход поединка Дэвида Аллена (24-7-2, 19 KO) и арсланбека махмудова (20-2, 19 KO). Наставника цитирует vringe.com:

Мой прогноз такой: Дейв его остановит. Потому что Дейв намного лучше, чем вы думаете. Думаю, он окажется слишком сильным для этого парня. Да, он Голиаф, но когда его начинают бить, он рассыпается на кусочки, и этого уже не изменить. Ты можешь быть огромным монстром, невероятным панчером, но если у тебя сердце, как горошина, оно таким и останется.

Это игра крови и сердца. Если у тебя этого нет, ты не сможешь это натренировать. А вот у Дейва Аллена это есть. Поэтому моя ставка – победа Аллена досрочно в средних или поздних раундах.