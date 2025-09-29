Британский боксер супертяжелого дивизиона Дэвид Аллен (24-7-2, 19 КО) для talkSPORT поделился мыслями о возможном поединке против бывшего чемпиона мира в хэвивейте американца Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО).

«Я уже был в таком положении раньше. У меня уже был такой опыт.

Когда я готовился к бою против Дэвида Прайса, я согласился драться с Александром Поветкиным всего примерно через 8 недель. Поэтому я слышу разговоры о Уайлдере, но меня это не очень интересует.

Я должен победить Махмудова, это на самом деле для меня как бой за титул чемпиона мира. Если я побежу Махмудова, это будет лучшая победа в карьере, это подготовит меня ко всем другим боям в моей жизни.

Бой с Махмудовым для меня означает все. Если я его побежу, люди должны будут уважать меня. Они должны будут сказать, что я хороший боец. Если он хороший боец, он, вероятно, входит в топ-25, топ-30 мира. Я никогда раньше не был на таком уровне. Точнее, я был на этом уровне и меня каждый раз побеждали.

Меня не интересует, что говорят люди. Много людей постоянно говорят мне: ты выиграешь этот бой, это легко, ты выиграешь. Я знаю, как оно на самом деле. Я уже давно в боксе, поэтому уверен, что выполню работу, но я знаю масштаб задачи, стоящей передо мной, поэтому не заглядываю наперед».