Владимир Кириченко

Шелли Финкель, менеджер бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО), для WBN прокомментировал слова Эдди Хирна о возможном поединке его подопечного с британцем Дэвидом Алленом (24-7-2, 19 KO).

«Я не буду спекулировать по поводу следующего боя Деонтея, но Эдди обратился ко мне относительно боя с Дэйвом Алленом. Посмотрим после боя Дэйва 11 октября и поединка Деонтея».

Ранее Хирн говорил, что в случае победы Дэвида над Арсланбеком Махмудовым, он может провести бой с Уайлдером.

Бой Аллена и Махмудова состоится 11 октября в Шеффилде.

Ранее сообщалось, что Уайлдер и Энди Руис-младший проведут бой в январе.