Известный британский тяжеловес Дэвид Аллен (24-7-2, 19 KO) назвал бойца, который в тренировочном лагере нанес ему самый тяжелый удар. Слова супертяжа приводит secondsout.com:

Правый хук Чисоры был одной из самых отвратительных вещей, которые я когда-либо испытывал в своей жизни. Его джеб был никаким, я не помню левого хука, но правый был просто вау. После двух раундов он был изнурен, не думаю, что он был в форме [на тот момент], но первые два раунда были невероятными.

Он не причинил мне боли, мои ноги не болели, это был просто настоящий момент, и это меня волновало. Я не мог дождаться конца раундов. Те первые два раунда с Чисорой, наверное, были самыми тяжелыми раундами в моей жизни.