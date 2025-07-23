Фьюри готовится к громкому возвращению? Британец назвал, с кем выйдет на ринг
Среди соперников Александр Усик
около 1 часа назад
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) назвал имена боксёров, ради которых готов вернуться на ринг.
В комментарии для iFL TV британец откровенно заявил:
Энтони Джошуа, Александр Усик, Даниэль Дюбуа — любой из них. А может, и все они. Если бой будет достойным, я выйду на ринг.
Напомним, ранее Фьюри заявлял, что в 2025 году возвращаться не планирует из-за занятости в проектах Netflix. В то же время он не исключает возвращение в 2026 году при условии, что получит интересное предложение.
Фьюри поздравил Усика с победой и заявил, что победит его в третьем бою.