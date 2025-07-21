Бывший тренер Тайсона назвал одну особенную вещь в карьере Усика
Это ни для кого не секрет
около 1 часа назад
Александр Усик / Фото - Yahoo
Известный американский специалист Тедди Атлас прокомментировал победу абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО) над бывшим обладателем титула IBF британцем Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО).
«Он многое делает хорошо, например, эта контратака, которая закончила бой.
Но есть одна особенная вещь, которую он делает на протяжении всей своей карьеры – побеждает! Великолепие!».
Напомним, на ивенте в Лондоне Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде и стал трехкратным абсолютным чемпионом мира.
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