Британский боксер Хьюи Фьюри (30-3, 17 KO) вызвал на бой экс-чемпиона мира Энди Руиса (35-2-1, 22 KO). Тяжеловеса цитирует vringe.com:

Прежде всего, хочу поздравить тебя и твою команду с подписанием контракта с Zuffa Boxing. Во-вторых, я очень хотел бы встретиться с тобой на ринге. Я действительно считаю, что ты один из лучших супертяжеловесов на сегодняшний день. Я не хочу постоянно выбирать себе соперников, как это делают другие хевивейты. Я верю, что я лучший и хочу сражаться с лучшими.

Слушай, нам с тобой сейчас нужно организовать бой. Я помню, несколько лет назад мы должны были встретиться, еще до моего боя с Паркером. Этот бой имеет для меня смысл. Так что свяжись со мной, и пусть победит сильнейший.