Денис Седашов

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO) Фрэнк Уоррен рассказал о дальнейших планах британца в случае победы над Арсланбеком Махмудовым (21-2, 19 КО) в поединке, который запланирован на 11 апреля. Слова приводит Youtube-канал Queensberry.

Его миссия — быть победителем. Так было всегда: быть номером один, именно этого он и хочет. Был план провести бой с Энтони Джошуа, но, думаю, его отложили, а там посмотрим, как все сложится. Его отложили по очевидным причинам. Но если Тайсон решит продолжать карьеру, он захочет драться только с лучшими. Кто знает, может быть, будет еще один бой и с Александром Усиком. Фрэнк Уоррен

Также промоутер отметил общую ситуацию в супертяжелом весе, подчеркнув, что возвращение Фьюри лишь подогревает интерес к дивизиону.

Супертяжелый вес сейчас буквально горит. Возвращение Тайсона только подливает масла в огонь. Температура поднимается еще на несколько градусов. Впереди много интересных и действительно качественных боев. Фрэнк Уоррен

