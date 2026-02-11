Олег Гончар

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри опубликовал фотоколлаж с моментами, где он держит руки за спиной во время боев против Деонтея Уайлдера и Владимира Кличко. Снимки стали отсылкой к его уверенной манере ведения поединков.

«Два самых великих панчера в истории. Я много раз держал руки за спиной. Жизнь — это уверенность и вера в выполнение плана». Тайсон Фьюри

Следующий бой британца запланирован на 11 апреля в Великобритании — его соперником станет Арсланбек Махмудов. Поединок станет первым для Фьюри после предыдущей серии поражений от Александра Усика в супертяжелом дивизионе.