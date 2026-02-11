Фьюри назвал Кличко одним из лучших нокаутеров в истории
Британец опубликовал фотоколлаж с провокационными моментами
около 1 часа назад
Тайсон Фьюри
Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри опубликовал фотоколлаж с моментами, где он держит руки за спиной во время боев против Деонтея Уайлдера и Владимира Кличко. Снимки стали отсылкой к его уверенной манере ведения поединков.
«Два самых великих панчера в истории. Я много раз держал руки за спиной. Жизнь — это уверенность и вера в выполнение плана».
Следующий бой британца запланирован на 11 апреля в Великобритании — его соперником станет Арсланбек Махмудов. Поединок станет первым для Фьюри после предыдущей серии поражений от Александра Усика в супертяжелом дивизионе.