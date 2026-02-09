Промоутер Ф'юрі отреагировал на обвинения Уайлдера в мошенничестве Тайсона
Воррену жаль, что Деонтей до такого опускается
около 1 часа назад
Фото: Top Rank
Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен в интервью Seconds Out отреагировал на обвинения в мошенничестве Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO) Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 KO):
Тайсон не жульничал. Мне нравится Деонтей, было приятно его увидеть. Тайсон не занимался мошенничеством, и жаль, что Вайлдер это говорит.
Напомним, что Фьюри угрожает зарезать российского соперника.