Фьюри — о бое с Усиком: «Ещё один вариант?»
Цыганский король снова взялся за старое
около 4 часов назад
Тайсон Ф'юрі / Фото - Sky Sports
Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе британец Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) выложил в сторис фото поединка с обладателем титулов WBC, WBA и IBF украинцем Александром Усиком (24-0, 15 КО).
«Вайбы 2026 года. Ещё один вариант?».
Тайсон объявил о завершении карьеры в январе прошлого года после двух подряд поражений от Усика. Вчера он сообщил о своем возвращении.
